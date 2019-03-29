Денисова требует от РФ сообщить, куда вывезли арестованных крымских татар

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует от российской коллеги Татьяны Москальковой установить местонахождение арестованных в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов. Об этом Денисова сообщила в Facebook 29 марта, передает УНН.

"Есть подозрение, что часть из них или всех крымских татар вывезли в город Ростов-на-Дону или в город Москва. В своих письмах я высказала просьбу установить место пребывания граждан Украины и проинформировать меня о результатах", - написала Денисова.

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Напомним, 29 марта арестованных в Крыму 23-х крымскотатарских активистов вывезли в Россию.

Как сообщал УНН, 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар, в чьих домах устроили обыски. Тех, что снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

В частности, в оккупированном Крыму задержали 24-го крымскотатарского активиста.

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Напомним, уже ряд стран, а именно Польша, Великобритания и США, призвали Россию освободить задержанных крымских татар и прекратить репрессии.