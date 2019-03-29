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Денисова требует от РФ сообщить, куда вывезли арестованных крымских татар

Денисова требует от РФ сообщить, куда вывезли арестованных крымских татар

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует от российской коллеги Татьяны Москальковой установить местонахождение арестованных в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов. Об этом Денисова сообщила в Facebook 29 марта, передает УНН.

"Есть подозрение, что часть из них или всех крымских татар вывезли в город Ростов-на-Дону или в город Москва. В своих письмах я высказала просьбу установить место пребывания граждан Украины и проинформировать меня о результатах", - написала Денисова.

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Напомним, 29 марта арестованных в Крыму 23-х крымскотатарских активистов вывезли в Россию.

Как сообщал УНН, 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар, в чьих домах устроили обыски. Тех, что снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

В частности, в оккупированном Крыму задержали 24-го крымскотатарского активиста.

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Напомним, уже ряд стран, а именно Польша, Великобритания и США, призвали Россию освободить задержанных крымских татар и прекратить репрессии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары, Людмила Денисова, репрессия
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