За предвыборную неделю прокуратурой учтено почти 10 тысяч правонарушений - Луценко

КИЕВ. 30 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратурой за предвыборную неделю учтено 9,836 уголовных производств, и, в частности, привел другие данные событий с 25 по 29 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Юрия Луценко в Facebook.

Генпрокурор отметил в инфографике, что из 9,836 учтенных правонарушений в суд направлено 6,375.

В частности, с учтенных уголовных производств 8 составляют производства “Против основ национальной безопасности”, количество умышленных убийств составляют 2 производства, кражи — 4,504, грабеж — 144, разбой — 35 и незаконное завладение транспортинм средством — 70.

Разоблачена преступная организация в составе до 1 тысячи участников, которая торговала за криптовалюту наркотиками через интернет.

В частности, изъято около 10 млн долларов США наличными.

Добавляется, что 4 организаторы наркосети арестованы без права залога.

Также в период предвыборной недели выявлены нерастаможенные товары на территории аэропорта “Борисполь” (мобильные телефоны, медицинское оборудование, детали электронных сигарет) на сумму близкьо 10 млн гривен.

Как сообщал УНН, Арсен Аваков заявил, что безопасность в день выборов будут обеспечивать 135,4 тысячи правоохранителей.