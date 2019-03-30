Советник Трампа предостерег другие страны от военной поддержки Мадуро

КИЕВ. 30 марта. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил 29 марта, что действия российских властей и режима Мадуро могут привести к дестабилизации обстановки в регионе, где расположена Венесуэла. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

Болтон заявил, что администрация Белого дома осуждает использование Николасом Мадуро иностранной военной силы в попытке удержаться у власти. По словам советника президента США, говорится о прибытии российских военнослужащих и российских военных грузов в Венесуэлу.

Использование режимом Мадуро военной помощи приведет к дальнейшим репрессиям против народа Венесуэлы и будет способствовать нарастанию экономического кризиса, подчеркнул Джон Болтон. Он призвал армию Венесуэлы выполнять конституционные обязанности по защите граждан своей страны.

Советник Трампа указал: "Мы решительно предостерегаем силы, которые находятся за пределами Западного полушария, от развертывания военных средств в Венесуэле или в других частях региона с целью ... расширение военных операций. Мы рассматриваем такие провокационные действия как прямую угрозу ... мира и безопасности в регионе".

Москва заявляет, что прибытие российских военных в Венесуэлу не представляет угрозы ни для кого. "Россия не меняет баланс сил в регионе, Россия никому не угрожает", - сказала 28 марта пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Напомним, в Вашингтоне ранее назвали появление российских военных в Венесуэле "нежелательной провокацией". Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна "убраться" из Венесуэлы.

Как сообщал УНН, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России. По информации СМИ, этими самолетами в Венесуэлу были доставлены в сотни российских военных, в том числе начальник генштаба Сухопутных сил, и около 35 тонн груза. Тогда о целях прибытия россиян не сообщали.

26 марта агентство Reuters сообщило, что среди российских военных, переброшенных в Венесуэлу, есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности.

Захарова в тот день заявила, что пребывание российских специалистов в стране регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве, которое Москва и Каракас подписали в 2001 году.

В Венесуэле продолжается политический кризис. США поддерживают Хуана Гуайдо, а Россия считает легитимным президентом Николаса Мадуро.

Ранее США предупредили иностранные компании о санкции за нефтяные сделки с Венесуэлой.