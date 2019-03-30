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Советник Трампа предостерег другие страны от военной поддержки Мадуро

Советник Трампа предостерег другие страны от военной поддержки Мадуро

КИЕВ. 30 марта. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил 29 марта, что действия российских властей и режима Мадуро могут привести к дестабилизации обстановки в регионе, где расположена Венесуэла. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

Болтон заявил, что администрация Белого дома осуждает использование Николасом Мадуро иностранной военной силы в попытке удержаться у власти. По словам советника президента США, говорится о прибытии российских военнослужащих и российских военных грузов в Венесуэлу.

Использование режимом Мадуро военной помощи приведет к дальнейшим репрессиям против народа Венесуэлы и будет способствовать нарастанию экономического кризиса, подчеркнул Джон Болтон. Он призвал армию Венесуэлы выполнять конституционные обязанности по защите граждан своей страны.

Советник Трампа указал: "Мы решительно предостерегаем силы, которые находятся за пределами Западного полушария, от развертывания военных средств в Венесуэле или в других частях региона с целью ... расширение военных операций. Мы рассматриваем такие провокационные действия как прямую угрозу ... мира и безопасности в регионе".

Москва заявляет, что прибытие российских военных в Венесуэлу не представляет угрозы ни для кого. "Россия не меняет баланс сил в регионе, Россия никому не угрожает", - сказала 28 марта пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Напомним, в Вашингтоне ранее назвали появление российских военных в Венесуэле "нежелательной провокацией". Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна "убраться" из Венесуэлы.

Как сообщал УНН, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России. По информации СМИ, этими самолетами в Венесуэлу были доставлены в сотни российских военных, в том числе начальник генштаба Сухопутных сил, и около 35 тонн груза. Тогда о целях прибытия россиян не сообщали.

26 марта агентство Reuters сообщило, что среди российских военных, переброшенных в Венесуэлу, есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности.

Захарова в тот день заявила, что пребывание российских специалистов в стране регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве, которое Москва и Каракас подписали в 2001 году.

В Венесуэле продолжается политический кризис. США поддерживают Хуана Гуайдо, а Россия считает легитимным президентом Николаса Мадуро.

Ранее США предупредили иностранные компании о санкции за нефтяные сделки с Венесуэлой.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, самолет, агрессия, Венесуэла
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