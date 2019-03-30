Трамп заявил, что намерен в будущем обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле - СМИ

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем может обсудить ситуацию в Венесуэле с российским лидером Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы, скорее всего, поговорим в будущем”, — приводит в пятницу его заявление агентство.

“Я буду говорить с множеством людей — возможно, с президентом Путиным, возможно, с (председателем КНР) Си Цзиньпином”, — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в своем имении Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью Reuters, что Трамп в ближайшее время не намерен проводить телефонные переговоры с российским лидером.

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Напомним, в Вашингтоне ранее назвали появление российских военных в Венесуэле “нежелательной провокацией”. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна “убраться” из Венесуэлы.

Как сообщал УНН, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России. По информации СМИ, этими самолетами в Венесуэлу были доставлены в сотни российских военных, в том числе начальник генштаба Сухопутных сил, и около 35 тонн груза. Тогда о целях прибытия россиян не сообщали.

26 марта агентство Reuters сообщило, что среди российских военных, переброшенных в Венесуэлу, есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности.

Захарова в тот день заявила, что пребывание российских специалистов в стране регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве, которое Москва и Каракас подписали в 2001 году.

В Венесуэле продолжается политический кризис. США поддерживают Хуана Гуайдо, а Россия считает легитимным президентом Николаса Мадуро.

Ранее США предупредили иностранные компании о санкции за нефтяные сделки с Венесуэлой.