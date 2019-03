Хезер Науерт ушла с поста главы пресс-службы Госдепартамента

КИЕВ. 30 марта. УНН. Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт оставила свой пост и перешла на работу в Программу Фулбрайт - образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом. Об этом в пятницу сообщил госсекретарь Майкл Помпео в Twitter, передает УНН.

"От имени дружного коллектива Госдепартамента спасибо Хезер Науерт за два года совершенной и несравненной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Программе Фулбрайта", - написал он.

Напомним, 7 декабря 2018 президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хезер Науерт на пост представителя США при ООН. До назначения на эту должность работала официальным представителем Госдепа США, а до этого журналисткой и ведущей новостей телеканала Fox News Channel.

Позже Науерт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постоянного представителя США при ООН в середине февраля по семейным обстоятельствам.

Как сообщал УНН, официальный представитель Государственного департамента Хезер Науерт опубликовала на официальном Twitter-аккаунте слова соболезнования от имени внешнеполитического ведомства США и призыв к украинской власти найти виновных в нападении на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк, добавив к сообщению теги #мовчання_вбивае и #хтозамовив.

