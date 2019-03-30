В штате Луизиана признали Голодомор геноцидом украинского народа

КИЕВ. 30 марта. УНН. Штат Луизиана, что в США, официально признал Голодомор в Украине 1932-33 гг. геноцидом украинского народа и почтил память погибших в этой трагедии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Посольства Украины в США в Facebook.

"Вслед за более двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о памяти 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине", - отметил дипломатическое представительство.

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Напомним, ранее, 30 ноября прошлого года, американский штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. До этого, 27 ноября, штат Алабама, что в США, тоже признал искусственно созданный Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - геноцидом.

Как сообщал УНН, палата представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается искусственно созданным и определяется как геноцид украинского народа.