Трамп подписал новый указ о строительстве нефтепровода Keystone XL

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал новый указ о строительстве нефтепровода Keystone XL, который предоставляет компании TransCanada право на строительство магистрали. Документ опубликован в пятницу на сайте Белого дома, передает УНН.

"Указ дает TransCanada право на строительство, содержание и поддержание в надлежащем состоянии нефтепровода Keystone XL", - говорится в документе.

"Во избежание разночтений я отменяю действие указа от 23 марта 2017 года", - отметил президент. В администрации США уточнили газете The Hill, что новый документ призван устранить "любые разночтения», имевшие место в прошлом указе.

"В частности, данный указ проясняет, что этот документ является решением президента, которое не подлежит рассмотрению и пересмотру в судебных инстанциях", - заявил представитель Белого дома изданию.

Споры вокруг Keystone XL идут в течение нескольких лет, в ходе которых TransCanada неоднократно меняла планы строительства. Данная магистраль позволит доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в штатах Техас и Луизиана. Протяженность трубопровода должна составить 1,9 тыс. км - от города Хардисти (канадская провинция Альберта) до Стол-Сити (штат Небраска), откуда топливо будет перекачиваться по другим нефтепроводам дальше на юг США.

Как сообщал УНН, в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет решение предыдущей американской администрации о отказ от строительства Keystone XL. В том же месяце TransCanada подала в Госдепартамент новую заявку на строительство нефтепровода. В ноябре 2018 года суд штата Монтана заблокировал строительство трубопровода, так как считал неполным представлены нынешней американской администрацией обоснования целесообразности реализации проекта.