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Сразу несколько американских издательств готовы выпустить печатную версию доклада Мюллера

Сразу несколько американских издательств готовы выпустить печатную версию доклада Мюллера

КИЕВ. 30 марта. УНН. Несколько американских издательств заявили о готовности выпустить печатную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера после того, как её в отредактированном виде передаст Конгрессу министр юстиции Уильям Барр. Об этом сообщил в пятницу агентство Associated Press (AP), передает УНН.

По данным издания, свое намерение выдать доклад Мюллера подтвердили такие издательские дома как Melville House, Skyhorse Publishing и Scribner в сотрудничестве с газетой The Washington Post. Как уточняет AP, печатная версия доклада спецпрокурора может появиться на полках магазинов в течение двух недель после его публикации на сайте Минюста. Сам доклад издатели пообещали представить в полном объеме и без изменений. При этом некоторые из них обеспечат его редакционными заметками или комментариями специалистов.

Напомним, ранее в пятницу министр юстиции США Уильям Барр заявил о намерении направить полную отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году в Конгресс к середине апреля. Полная версия доклада содержит 400 страниц. Глава миюнста также подтвердил, что не намерен отправлять копию "доклада в Белый дом к его публикации".

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием занимался с мая 2017 года бывший директор ФБР США Роберт Мюллер и приставленный к нему аппарат правительственных юристов. Нынешний президент США республиканец Дональд Трамп, который победил в 2016 году, и его помощники неоднократно отвергали подозрения в любых неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также многократно опровергала утверждение о попытках повлиять на ход выборов в США.

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Министр юстиции США Уильям Барр 24 марта направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные выводы расследования Мюллера. Последний заявил, что никакого сговора между избирательным штабом Трампа и властью России не увидел.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, СМИ, доклад, Дональд Трамп
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