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В Лондоне прошли массовые протесты сторонников Brexit

В Лондоне прошли массовые протесты сторонников Brexit

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Лондоне у парламента прошли масштабные протесты сторонников выхода Великобритании из Европейского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Протестуя против отсрочки Brexit, участники акции размахивали британскими флагами, пели и кричали "Brexit сейчас!".

Работников парламента проинформировали о том, чтобы они ради безопасности покинули здание, в случае, если в них нет неотложных государственных дел.

Площадь, на которой проходили протестные движения, окружило большое количество полиции. Движение транспорта в городе и вокруг здания парламента было перекрыто.

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Участники марша напомнили, что именно пятнице, 29 марта, сначала была определена как день непосредственного выхода Великобритании из Евросоюза. Однако в результате уступок правительства Терезы Мэй власти ЕС, многократного отклонения парламентом правительственного соглашения с Брюсселем об условиях выхода и исключения Палатой общин возможности Brexit без соглашения, были отложены не только сроки выхода, но стала неопределенной и сама перспектива Brexit.

Как сообщал УНН, лидеры стран-членов Европейского Союза встретятся 10 апреля, чтобы обсудить выход Великобритании из состава ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, протесты, Великобритания, Лондон, Brexit
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