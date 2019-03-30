Оккупационные власти Крыма обратились в суд с требованием освободить здание ПЦУ в Симферополе

КИЕВ. 30 марта. УНН. Оккупационные власти Крыма направили иск в суд с требованием освободить здание в центре Симферополя, которое сейчас принадлежит Православной церкви Украины (ПЦУ). Как рассказала российскому информационному агентству ТАСС министр земельных и имущественных отношений Крыму Анна Анюхина, ПЦУ не переоформила необходимые документы и “находится вне правового поля”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Данная религиозная организация свои учредительные документы в соответствие с законодательством России не привела и не является сейчас на территории Крыма налогоплатильщиком, нигде на учете органов юстиции не находится. В связи с тем, что у этой организации нет оснований находиться в помещении, в Минимуществе принимаются меры по освобождению данного помещения, и предъявлен соответствующий иск в суд", - сказала Анюхина.

Накануне сообщалось, что в Симферополе на земельных участках, выделенных бывшей Крымской епархии УПЦ КП, начали строить жилой комплекс для сотрудников ФСБ России.

Ранее сообщалось, что управление Крымской епархии ПЦУ получило письмо от российского Министерства земельных и имущественных отношений Крыма о досрочном расторжении аренды на здание в Симферополе, где находится храм Православной церкви Украины.

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13 февраля в российском Минимуществе оккупированного Крыма объяснили требование к Крымской епархии УПЦ КП покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе с окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.

Как сообщал УНН, ПЦУ обратилась к Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за давления на украинскую церковь в включенном Крыму.