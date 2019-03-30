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Трамп поддержал финансирование Специальной Олимпиады после критики попыток отказать соревнованиям в средствах

Трамп поддержал финансирование Специальной Олимпиады после критики попыток отказать соревнованиям в средствах

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп ответил своей бюджетной команде и поддержал финансирование Специальной Олимпиады после того, как предложенные сокращения спортивной программы вызвали сильную критику как со стороны республиканцев, так и демократов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Предложенный Трампом бюджет на 2020 финансовый год, который он опубликовал в начале этого месяца, привел бы к нулевому финансированию Специальной Олимпиады, на которую в этом финансовом году выделили 17,6 миллиона долларов.

Не было никаких признаков того, что Конгресс согласится отменить финансирование популярной программы Специальной Олимпиады, несмотря на предложение Трампа. Он пытался сократить финансирование и в прошлом году, но законодатели вернули финансирование в бюджет.

Министр образования Бетси ДеВос пыталась защитить это предложение в своих показаниях в Конгрессе, а республиканцы Трампа и оппозиционные демократы осудили этот шаг.

Специальная Олимпиада является крупнейшей спортивной организацией в мире для детей и взрослых с нарушениями умственного развития, или физическими недостатками.

Беседуя с журналистами, Трамп сказал, что услышал о полемике только в четверг утром.

“Я был на Специальной Олимпиаде, я думаю, что это невероятно, и я только что разрешил финансирование, — сказал Трамп. — Я слышал об этом сегодня утром. Я обошел своих людей. Мы финансируем Специальную Олимпиаду”.

Как сообщал УНН, Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности.

Источник: УНН
Теги: США, Олимпиада, финансирование, Дональд Трамп
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