Арестованных крымских татар доставили в РФ, их распределят в пять СИЗО - омбудсмен

КИЕВ. 30 марта. УНН. Информация о месте пребывания крымских татар на территории Ростовской области подтвердилась. Их распределят в пять СИЗО Ростовской области. Три следственных изолятора находятся в Ростове, два - в пригороде. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

"Информация о месте пребывания крымских татар на территории Ростовской области подтвердилась. Не просто так для проведения обысков в микрорайоне Каменка города Симферополь было задействовано Ростовских ФСБшников. Все заранее спланировано, в том числе перемещение", - написала Денисова.

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По ее словам, их распределят в пять СИЗО Ростовской области. Три следственных изолятора находятся в Ростове, два - в пригороде.

Омбудсмен также назвала имена тех, кого сейчас содержится в Ростовской области: Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар Муединов, Ефран Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев, Асан Яников.

Как сообщал УНН, 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар, в чьих домах устроили обыски. Тех, что снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексированном ней Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".