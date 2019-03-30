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Выборы-2019: бойцы спецподразделения "А" начали патрулирование улиц, вокзалов и аэропортов

Выборы-2019: бойцы спецподразделения "А" начали патрулирование улиц, вокзалов и аэропортов

КИЕВ. 30 марта. УНН. Бойцы спецподразделения ЦСО "А" СБУ начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отметил глава Службы Василий Грицак, "порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов".

"Наши спецназовцы, которые встали на защиту Украины с первых минут начала проведения АТО, это очень хорошо понимают. Мы также задействовали для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию. Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине. Нравится это или нет, но я уверен, что выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно. Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции делает для этого все необходимое", - отметил Грицак.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что безопасность граждан Украины на выборах Президента 31 марта будут обеспечивать 135,4 тысячи правоохранителей.

Источник: УНН
Теги: выборы, СБУ, Украина
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