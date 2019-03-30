В МИД пытаются получить консульский доступ к крымским татарам, которых перевезли в РФ

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что дипломаты работают над получением консульского доступа к арестованным крымским татарам, которых перевезли в Ростовскую область. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"23-х крымских татар, задержанных в Крыму в среду во время облав ФСБ на их дома, перевезли в Ростов. Есть информация, что предполагают распределить по СИЗО Ростовской области. Работаем над получением консульского доступа как можно быстрее", - написал Климкин.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что информация о месте пребывания крымских татар на территории Ростовской области подтвердилась. Их распределят в пять СИЗО Ростовской области. Три следственных изолятора находятся в Ростове, два - в пригороде.

Как сообщал УНН, 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар, в чьих домах устроили обыски. Тех, что снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексированном ней Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".