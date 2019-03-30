Церковь молится за честные выборы - Патриарх Филарет

КИЕВ. 30 марта. УНН. Святейший Патриарх Филарет 29 марта 2019 года принял участие в презентации объединенного штаба "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии". В своем слове Святейший Владыка отметил, что Церковь была, есть и будет с украинским народом и будет молится за честные выборы, передает УНН со ссылкой на страницу Филарета в Facebook.

"Церковь, которая всегда была с народом, есть и будет с украинцами, не может стоять в стороне от того, что происходит сейчас. Как мы все хорошо знаем агрессор ни победил нас на войне, хоть война еще продолжается, но он видит, что победы им не будет, потому концентрирует свои силы на другом фронте, на внутреннем фронте. Сейчас таким поводом для своей активизации являются выборы", - подчеркнул Филарет.

По его словам, "направлены большие интеллектуальные и финансовые силы, для того, чтобы выборы эти сорвать или признать затем их недействительными".

"Наша задача - сделать все для того, чтобы эти выборы состоялись, они были в соответствии с нашими законами украинскими. Церковь будет молится за честные выборы, ведь мы на заседании Священного Синода приняли соответствующее обращение ко всему епископату, духовенству и верующим", - сказал Патриарх Филарет.

Напомним, из-за выборов 30 марта в Украине объявили днем молитвы и поста.