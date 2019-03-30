Вдова американского сенатора Маккейна будет наблюдателем на выборах в Украине

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киев прибыла вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн, которая в составе миссии Международного республиканского института будет наблюдателем на президентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал КГГА.

Сообщается, что Синди Маккейн и делегация Международного республиканского института (IRI) и Института имени Маккейна университета штата Аризона вчера, 29 марта, провели встречи в КГГА.

Синди Маккейн отметила, что ее муж всегда поддерживал Украину и занимался судьбой государства.

"Я считаю, что мы должны продолжать поддержку Украины. Именно поэтому я сегодня здесь - чтобы продолжить его дело", - отметила Маккейн.

Делегация Международного республиканского института будет наблюдать за демократическим процессом волеизъявления украинский не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Напомним, в Украине уже прибыли более 1,5 тыс. иностранных наблюдателей на выборы Президента.