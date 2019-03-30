Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 марта 2019 18:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине почти 400 несовершеннолетних в прошлом году сделали аборты
В Украине почти 400 несовершеннолетних в прошлом году сделали аборты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1380
Версия для печати

Вдова американского сенатора Маккейна будет наблюдателем на выборах в Украине

Вдова американского сенатора Маккейна будет наблюдателем на выборах в Украине

Синди Маккейн

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киев прибыла вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн, которая в составе миссии Международного республиканского института будет наблюдателем на президентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал КГГА.

Сообщается, что Синди Маккейн и делегация Международного республиканского института (IRI) и Института имени Маккейна университета штата Аризона вчера, 29 марта, провели встречи в КГГА.

Синди Маккейн отметила, что ее муж всегда поддерживал Украину и занимался судьбой государства.

"Я считаю, что мы должны продолжать поддержку Украины. Именно поэтому я сегодня здесь - чтобы продолжить его дело", - отметила Маккейн.

Делегация Международного республиканского института будет наблюдать за демократическим процессом волеизъявления украинский не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Напомним, в Украине уже прибыли более 1,5 тыс. иностранных наблюдателей на выборы Президента.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Украина, наблюдатели
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.