Армия Израиля: в ходе демонстраций на границе Газы ХАМАС продемонстрировал сдержанность

КИЕВ. 30 марта. УНН. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС продемонстрировали сдержанность во время массовых демонстраций на границе сектора в субботу, что позволило избежать мощных столкновений. Об этом заявил официальный представитель израильских военных Ронен Манелис, передает УНН.

“В течение года мы не видели проявлений подобной сдержанности со стороны ХАМАС. Теперь цель состоит в том, чтобы это не стало единичным случаем”, — говорится в опубликованном на сайте Армии обороны Израиля заявлении Манелиса.

На границе сектора Газа с еврейским государством в субботу проходили массовые шествия, посвященные первой годовщине акции “Марш возвращения”.

“Движение ХАМАС отмечал этот день как важное событие года, и мы успешно завершили его”, — отметил армейский представитель.

По данным израильских военных, в середине дня в субботу в манифестациях и столкновениях с израильскими солдатами в разделительного заграждения на границе сектора Газа участвовали в 40 тысяч арабов. Однако, как отметили в армейской пресс-службе, “большинство демонстрантов расположились в районе тентов внутри сектора Газа” и не подходили к границе. Количество протестующих к вечеру сократилось до 19 тыс., затем — до 6 тысяч манифестантов в различных районах вдоль границы.

По данным телеканала Al-Mayadeen, в столкновениях с израильскими солдатами на границе сектора Газа в субботу погибли двое палестинцев, еще десятки арабов пострадали, более 30 получили огнестрельные ранения. Армия Израиля сообщила, что “участники беспорядков и столкновений бросали камни и взрывные устройства в сторону забора безопасности в ходе различных инцидентов”, а израильские солдаты применяли в ответ средства по восстановлению контроля над толпой и открывали огонь “в соответствии с установленной стандартной процедуре”.

Ровно год назад палестинцы начали акцию “Марш возвращения” с требованием снять блокаду сектора Газа, которая продолжается уже более 12 лет. Отправной точкой стало 30 марта в память о событиях 1976 в День земли, когда израильские власти конфисковали сотни земельных участков у арабов, что привело к масштабным столкновениям с жертвами и массовых арестов арабов.

Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что для противодействия эскалации насилия его страна готова провести крупномасштабную операцию по сектору Газа.