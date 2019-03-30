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Выборы Президента Украины начались за рубежом

Выборы Президента Украины начались за рубежом

КИЕВ. 30 марта. УНН. За рубежом на первом участке уже началось голосование в первом туре президентских выборов Украины, сообщает УНН.

Голосы за будущего украинского лидера начали отдавать граждане Украины в Австралии.

Участок, который был создан при посольстве Украины в Канберре (столица Австралии), открылся в 8:00 по местному времени (23:00 30 марта, Киев). Голосование на участке продлится до 20:00 (11:00 31 марта, Киев).

Проголосовать в Австралии смогут также украинцы из Новой Зеландии.

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ЦИК сформировала в заграничном избирательном округе 101 участковую комиссию. Граждане Украины смогут проголосовать в 72 странах мира. Участки будут расположены на территории посольств и консульств Украины.

Добавляется, что наибольшее количество мест для голосования за рубежом находится в Германии - 5 участков. США, Польша и Италия имеют по 4 участка. В частности, 3 участка образованы в Канаде, Испании и Турции.

В свою очередь, в РФ все участки для голосования были закрыты.

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Самый большой заграничный избирательный участок образован при посольстве Украины в Молдове, там зарегистрировано более 52 тысяч избирателей. Наименьшая - при воинской части в Косово (менее 50 избирателей).

Всего ЦИК передала на зарубежные участки более 420 000 бюллетеней.

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Как сообщал УНН, в "День тишины" в полицию уже поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Австралия, 2019 год
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