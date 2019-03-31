Климкин: умер председатель украинской общины Венгрии

КИЕВ. 31 марта. УНН. Умер председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Об этом поздно вечером 30 марта сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Внезапно ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всех украинцев. Скорбим и молимся с семьей и всем миром. Вечная память!”- говорится в сообщении.

Кравченко был президентом Государственного самоуправления украинцев Венгрии, как отмечается на сайте организации.

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