Климкин: умер председатель украинской общины Венгрии
Юрий Кравченко
КИЕВ. 31 марта. УНН. Умер председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Об этом поздно вечером 30 марта сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Внезапно ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всех украинцев. Скорбим и молимся с семьей и всем миром. Вечная память!”- говорится в сообщении.
Кравченко был президентом Государственного самоуправления украинцев Венгрии, как отмечается на сайте организации.
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Как сообщал УНН, на 82 году оборвалась жизнь заслуженной артистки Украины Зинаиды Цесаренко.
Внезапно ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всех украинцев.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 марта 2019
Скорбим и молимся с семьей и всем миром. Вечная память! Isten nyugosztalja!