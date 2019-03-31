"Желтые жилеты" двадцатый раз вышли на улицы городов Франции: задержаны 100 человек

КИЕВ. 31 марта. УНН. На улицы французских городов в субботу, 30 марта, уже в двадцатый раз вышли "желтые жилеты", однако количество участников протестов сократилась по сравнению с предыдущими акциями. По данным министерства внутренних дел Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 33,7 тысяч человек, в том числе 4 тысячи - в Париже. В прошлую субботу на улицы вышли более 40 тысячи протестующих. Об этом сообщает УНН со ссылкой DW.

Уже вторую неделю подряд “желтым жилетам” запрещено протестовать на Елисейских полях в Париже, а также в центрах еще нескольких французских городов. Впрочем, во время протестов возникали столкновения между демонстрантами и правоохранителями. По данным французского МВД, в Париже были задержаны 37 человек, в общем во Франции — более 100.

Ранее сообщалось, что в Париже были задержаны 32 человека.

Напомним, 29 марта в Париже суд по рассмотрению уголовных дел приговорил одного из лидеров протестного движения “желтых жилетов” к штрафу в размере 1,5 тысячи евро. 34-летнему Эрику Друэ инкриминировали организацию демонстраций, на проведение которых властями был наложен запрет.

Как сообщал УНН, в минувшую субботу, 23 марта, правоохранители задержали по меньшей мере 51 человек во время проверок в местах, где были объявлены собрание “желтых жилетов”.

Волна протестов “желтых жилетов” во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированное повышение акцизов на топливо. Демонстранты блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры, часто возникали насильственные столкновения протестующих с правоохранителями. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

5 декабря во давлением протестующих французское правительство полностью отказался от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент страны Эммануэль Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны 10 млрд евро. По оценке экономистов, эта цифра составляет 15 млрд евро. Однако, несмотря на уступки со стороны власти, “желтые жилеты” решили продолжать протесты.