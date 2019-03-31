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Марош Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии

Марош Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович

КИЕВ. 31 марта. УНН. Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии и поздравил юриста Зузану Чапутову с победой. Об этом он заявил на брифинге, который состоялся в субботу вечером в его предвыборном штабе в Братиславе, передает УНН.

"Я поздравил по телефону госпожу Зузану Чапутову с избранием президентом Словакии, - подчеркнул он. - Желаю новому президенту и всей Словакии всего самого наилучшего. Я всю жизнь работал на благо Словакии и продолжу работать дальше ".

Шефчович сообщил, что в ближайшее время вернется в Брюссель, где продолжит выполнять обязанности заместителя председателя Еврокомиссии. Он подчеркнул проевропейскую ориентацию Словакии. По его словам, избрание Чапутовои подтверждает этот выбор, который республика сделала, вступив в Евросоюз. Шефчович подтвердил заинтересованность остаться активным в большой политике.

Напомним, в Словакии завершились выборы президента страны. После обработки данных, поступивших из 84,6% избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 57,8% голосов избирателей. Шефчович получил поддержку 42,2% избирателей.

Источник: УНН
Теги: выборы, Словакия, Президент
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