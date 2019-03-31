МИД Венесуэлы заявил о несогласии общественности США с вмешательством в дела страны

КИЕВ. 31 марта. УНН. Многие граждане США считают неправильной ту политику, которая проводится руководством страны в отношении Венесуэлы и выступают против вмешательства в ее внутренние дела. Такое заявление в субботу сделал министр иностранных дел южноамериканской страны Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Американские общественные движения в Вашингтоне отвергают воинственную политику Дональда Трампа и требуют, чтобы он убрал свои руки от Венесуэлы. Солидарность народа сильнее империализма и войны”, — написал дипломат.

Запись он сопроводил видео, на котором демонстранты в столице США проводят шествие с флагами и плакатами, призывающими к изменению политики, проводимой в отношении республики.

В Венесуэле в субботу прошли митинги как сторонников, так и противников президента Николаса Мадуро.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ выйти на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране. Манифестации прошли без серьезных столкновений, однако, как сообщает AFP, были зафиксированы случаи применения слезоточивого газа правоохранительными органами против протестующих.

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Как сообщал УНН, самое крупное отключения электроэнергии в Венесуэле произошел 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионах прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на “американский империализм”, но Госдепартамент отверг эти обвинения.