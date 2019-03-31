МИД Венесуэлы заявил о несогласии общественности США с вмешательством в дела страны
Хорхе Арреаса
КИЕВ. 31 марта. УНН. Многие граждане США считают неправильной ту политику, которая проводится руководством страны в отношении Венесуэлы и выступают против вмешательства в ее внутренние дела. Такое заявление в субботу сделал министр иностранных дел южноамериканской страны Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Американские общественные движения в Вашингтоне отвергают воинственную политику Дональда Трампа и требуют, чтобы он убрал свои руки от Венесуэлы. Солидарность народа сильнее империализма и войны”, — написал дипломат.
Запись он сопроводил видео, на котором демонстранты в столице США проводят шествие с флагами и плакатами, призывающими к изменению политики, проводимой в отношении республики.
В Венесуэле в субботу прошли митинги как сторонников, так и противников президента Николаса Мадуро.
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ выйти на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране. Манифестации прошли без серьезных столкновений, однако, как сообщает AFP, были зафиксированы случаи применения слезоточивого газа правоохранительными органами против протестующих.
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Как сообщал УНН, самое крупное отключения электроэнергии в Венесуэле произошел 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионах прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на “американский империализм”, но Госдепартамент отверг эти обвинения.
Movimientos sociales estadounidenses en Washington rechazan la política belicista de @realDonaldTrump y le exigen que saque sus manos de Venezuela. La solidaridad de los pueblos es más potente que el imperialismo y la guerra. #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/dzTBYZICfK— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 31 марта 2019