С 2015 года ЕС помог спасти почти 730 тысяч беженцев в Средиземном море

КИЕВ. 31 марта. УНН. С 2015 года Евросоюз принимал участие в спасении почти 730 тысяч беженцев в Средиземном море. Такие данные комиссар ЕС по миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос приводит в письме Европарламента. Выдержки из документа издание немецкой медиагруппы Funke цитируют в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Спасение человеческих жизней остается для ЕС и его членов обязательным”, — отметил Аврамопулос.

Еврокомиссар особо выделил “решающую роль” неправительственных организаций. При спасательных операциях на море речь идет о настоящей гуманитарной помощи, которую недопустимо криминализировать, подчеркнул он. При этом помощь на море необходимо предоставлять в соответствии с международными правилами и не способствовать развитию деятельности преступных группировок, которые организуют доставку мигрантов в Европу, говорится в письме Аврамопулос.

26 марта Евросоюз объявил о прекращении военно-морской операции “София” у берегов Ливии, организованной для борьбы с подобными группировками и спасения беженцев. Поскольку страны — члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, в дальнейшем наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии “София” будет проводиться только с воздуха. Однако обучение сотрудников ливийской береговой охраны будет продолжено.

Количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Евросоюз в последние годы сокращается. Так, в 2018 году Европейское агентство по охране внешних границ зарегистрировало 150 114 нелегальных пересечений границ ЕС. Это на 27 процентов меньше, чем годом ранее.

Как сообщал УНН, трех молодых мигрантов, захвативших у берегов Ливии торговое судно, которое спасло их и еще более 100 человек, на Мальте обвинили в терроризме.