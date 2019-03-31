В Кировоградской области все участки открылись вовремя

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 марта. УНН. Все участки открылись вовремя и предварительно без нарушений в Кировоградской области. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник отдела администрирования государственного реестра избирателей аппарата Кировоградской ОГА Константин Яцук.

В общем насчитали 915 избирательных участков. Принять участие в президентских выборах могут 732019 жителей области.

Как сообщал УНН, в Черновицкой области все 565 избирательных участков вовремя начали работу. Чрезвычайных происшествий и правонарушений, связанных с волеизъявлением граждан, не зафиксировано.

Напомним, выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00