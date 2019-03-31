Реагировать на нарушения во время выборов будут 4,5 тыс. следственно-оперативных групп

КИЕВ. 31 марта. УНН. Реагировать на нарушения во время выборов 31 марта в Украине будут 4,5 тыс. следственно-оперативных групп Национальной полиции. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Как обычно, в избирательный день, количество правонарушений в государстве значительно меньше регистрируются, чем в обычные дни, поэтому мы приняли решение - увеличили в 4 раза количество следственно-оперативных групп, которые будут заниматься исключительно проблемами на избирательных участках или событиями, связанными с выборами. Это около 4500 следственно-оперативных групп", - отметил Князев.

По его словам, если в течение дня выборов в регионах произойдет сразу несколько событий, которые будут нуждаться внимания правоохранительных органов, Нацполиция минимизирует количество очередей, чтобы не прерывать избирательный процесс.



Напомним, по данным ЦИК, выборы в Украине происходят в штатном режиме.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.



