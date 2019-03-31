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Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
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В Киеве работают в штатном режиме все избирательные участки - КГГА

В Киеве работают в штатном режиме все избирательные участки - КГГА

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве работают в штатном режиме все 1103 избирательных участка. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА, координатор Городского координационного центра по решению вопросов обеспечения выполнения мероприятий, определенных избирательным законодательством, по подготовке и проведению выборов президента Украины Дмитрий Загуменный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По состоянию на 9:00 в Киеве работают все избирательные участки. Первые киевляне уже осуществили волеизъявление на очередных выборах президента Украины. Участки будут работать до 20:00", - сказал Дмитрий Загуменный.

Он отметил, что почти 48 000 граждан сменили место голосования и реализуют свое конституционное право именно в столице.

Обеспечение общественного порядка и безопасности избирателей и членов избирательных комиссий осуществляют сотрудники Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

Как сообщал УНН, в указанное время в Украине не открылось 7 избирательных участков.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев, КГГА, Президент
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