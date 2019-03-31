Все участки Львова открылись вовремя

ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 марта. УНН. Во Львове все избирательные участки открылись вовремя. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Как сообщили в районных администрациях, избирательные участки во Львове открылись, все работают. По состоянию на 8:30 ч. во Франковском районе открылись все участки. На территории района есть 60 избирательных участков (57 обычных и 3 специальных (в больницах). Район насчитывает 111 тыс. 892 избирателей. В Галицком районе также открылись все участки - это 29 избирательных участков (24 обычных, 4 специальных (в больницах), 1 специальная на временной основе (в СИЗО). Район насчитывает 41,5 тыс. избирателей. В Железнодорожном районе по состоянию на 8:30 ч. все избирательные участки открыты и работают. В общем в районе есть 49 постоянных избирательных участков (все - общие). Район насчитывает 105 тыс. избирателей", - сообщили в горсовете.

Также все избирательные участки открыты и работают в Сыховском районе. Там насчитывается 59 постоянных избирательных участков, из них 4 - специальные. Общее количество избирателей - 115 тыс. 800.

В Лычаковском районе открылись все участки - это 51 избирательный участок, из которых 45 обычных и 6 специальных. В районе есть 83 тыс. 442 избирателей, из которых 520 - голосуют на дому.

Также все избирательные участки открылись и работают в Шевченковском районе. В районе открыто 62 участка (60 обычных и 2 специальных). Насчитывается 121 тыс. 785 избирателей, из которых 841 - будут голосовать на дому", - сообщили в ЛГС.

Как сообщал УНН, в указанное время в Украине не открыто 7 избирательных участков.

Напомним, выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00