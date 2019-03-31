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Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
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Выборы президента: самое важное (трансляция)

Выборы президента: самое важное (трансляция)

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента страны. Об этом сообщает УНН.

10:00 

Ночью неизвестный пытался украсть кабель, что помешало бы передачи информации на ОИК

Более того, реагировать на нарушения во время выборов 31 марта в Украине будут 4,5 тыс. Следственно-оперативных групп Национальной полиции.

А вот в ЦИК зявили, что выборы проходят в штатном режиме.

Во Львовском городском совете сообщили, что все участки Львова открылись вовремя.

Также в КГГА сообщили, что в Киеве работают в штатном режиме все избирательные участки.

В Кировоградской области все участки открылись вовремя.

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9:00

В Черновицкой области все 565 избирательных участков вовремя начали работу

Кроме того, стоит отметить, что в Запорожье задержали мужчину за фото бюллетеня.

Избирательные участки в Украине открылись в 8:00. По информации МВД, утром в Украине не открылось 7 избирательных участков.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Президент
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