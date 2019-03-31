Выборы президента: самое важное (трансляция)
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента страны. Об этом сообщает УНН.
10:00
Ночью неизвестный пытался украсть кабель, что помешало бы передачи информации на ОИК.
Более того, реагировать на нарушения во время выборов 31 марта в Украине будут 4,5 тыс. Следственно-оперативных групп Национальной полиции.
А вот в ЦИК зявили, что выборы проходят в штатном режиме.
Во Львовском городском совете сообщили, что все участки Львова открылись вовремя.
Также в КГГА сообщили, что в Киеве работают в штатном режиме все избирательные участки.
В Кировоградской области все участки открылись вовремя.
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9:00
В Черновицкой области все 565 избирательных участков вовремя начали работу.
Кроме того, стоит отметить, что в Запорожье задержали мужчину за фото бюллетеня.
Избирательные участки в Украине открылись в 8:00. По информации МВД, утром в Украине не открылось 7 избирательных участков.