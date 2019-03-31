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С начала выборов в полицию поступило 25 заявлений связанных с избирательным процессом

С начала выборов в полицию поступило 25 заявлений связанных с избирательным процессом

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня, 31 марта, с начала выборов в полицию поступили 25 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"31 марта 2019 года в органы полиции поступили 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в городе Киеве - 7", - говорится в сообщении.

Указанные факты связаны с: незаконная агитация - 7; подкуп избирателя - 1 (в Закарпатской области).

Фотографирование бюллетеней - 2 (в Кировоградской области).

Попытка выноса бюллетеня с участка - 1 (в Житомирской области).

Как сообщал УНН, в Запорожье произошел первый случай фотографирования избирательного бюллетеня.

Напомним, в предвыборную ночь неизвестный в одном из регионов Украины пытался украсть кабель, что помешало бы передачи информации на окружную избирательную комиссию.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, полиция
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