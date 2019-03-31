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В Киевской области один участок не открылся вовремя

В Киевской области один участок не открылся вовремя

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киевской области все участки открылись вовремя, кроме одного в Васильковском районе, из-за отсутствия некоторой избирательной документации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Избирательные участки для голосования открылись все в 8 утра, кроме одного в Васильковском районе, который вовремя не открылся из-за отсутствия некоторой избирательной документации", - говорится в сообщении.

Отмечается, на территории столичной области работает 9 окружных и 1424 участковых избирательных комиссий, где публичная безопасность и порядок обеспечивает минимум двое полицейских. Помогают им в этом приданные силы: бойцы Национальной гвардии Украины и представители общественных формирований.

Как сообщал УНН, сегодня, 31 марта, с начала выборов в полицию поступили 25 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса.

Напомним, сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента страны.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, полиция, Киевская область
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