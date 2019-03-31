Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 12:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7290
Версия для печати

В полиции предостерегли от фотографирования на избирательных участках

В полиции предостерегли от фотографирования на избирательных участках

КИЕВ. 31 марта. УНН. Фотографирование на избирательных участках не запрещается, однако этого не следует делать, чтобы не вызвать подозрений у членов избирательных участков. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Фотографировать мы очень не советовали в кабинках для голосования. Оно вообще-то не страшно, но мы призываем этого не делать, так как это может привести к конфликтной ситуации. Наблюдатель может заметить, и начать выяснять - что фотографировал избиратель, с какой целью, был там бюллетень, была там пометка", - отметил Шевченко.

По его словам, кроме кабинки для голосования, помещения участка является открытым. В кабинках для голосования же полиция призывает "превентивно этого не делать", чтобы не провоцировать членов избирательной комиссии и не вызвать подозрения участия в избирательных махинациях.

Напомним, по данным ЦИК, выборы в Украине происходят в штатном режиме.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье 31 марта 2019. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.