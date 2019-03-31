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В Одесской области номера печатей не соответствуют номера участка - МВД

В Одесской области номера печатей не соответствуют номера участка - МВД

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 10.00 остается не открытым 1 избирательный участок в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"По состоянию на 10.00 остается открытой 1 избирательный участок в Одесской области (номера печатей не соответствуют номерам участков)", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области все участки открылись вовремя.

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В Черновицкой области все 565 избирательных участков вовремя начали работу .

Кроме того, стоит отметить, что в Запорожье задержали мужчину за фото бюллетеня.

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Избирательные участки в Украине открылись в 8:00. По информации МВД, утром в Украине не открылось 7 избирательных участков.

Источник: УНН
Теги: выборы, Одесса и Одесская область, МВС, нарушение
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