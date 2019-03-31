На Волыни на избирательный участок не допустили наблюдателя

КИЕВ. 31 марта. УНН. На Волыни наблюдателя Гражданской сети ОПОРА не допустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии на участке № 070091, которая находится в с. Новостав Гороховского района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт организации.

"Наблюдатель прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании, однако его не пустили. Председатель комиссии сообщила, что всех запустят в 8:00 утра. На место инцидента вызвали полицию, поэтому наблюдатель ОПОРЫ подаст соответствующее заявление", - говорится в сообщении.

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В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 69 Закона Украины "О выборах Президента Украины", официальный наблюдатель от партии, кандидата на пост Президента Украины, общественной организации имеет право присутствовать с соблюдением требований настоящего Закона на заседаниях участковых и окружной избирательных комиссий соответствующего территориального избирательного округа с учетом положений, установленных частью девятой статьи 28 настоящего Закона, в том числе при подсчете голосов избирателей на избирательном участке, установления итогов голосования в территорильно избирательном округе.

Как сообщал УНН, в указанное время в Украине не открыто 7 избирательных участков.



Напомним, в Харьковской области два участка открылись с задержкой.



