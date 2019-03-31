Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 12:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3945
Версия для печати

На Волыни на избирательный участок не допустили наблюдателя

На Волыни на избирательный участок не допустили наблюдателя

КИЕВ. 31 марта. УНН. На Волыни наблюдателя Гражданской сети ОПОРА не допустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии на участке № 070091, которая находится в с. Новостав Гороховского района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт организации.

"Наблюдатель прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании, однако его не пустили. Председатель комиссии сообщила, что всех запустят в 8:00 утра. На место инцидента вызвали полицию, поэтому наблюдатель ОПОРЫ подаст соответствующее заявление", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы президента: самое важное

В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 69 Закона Украины "О выборах Президента Украины", официальный наблюдатель от партии, кандидата на пост Президента Украины, общественной организации имеет право присутствовать с соблюдением требований настоящего Закона на заседаниях участковых и окружной избирательных комиссий соответствующего территориального избирательного округа с учетом положений, установленных частью девятой статьи 28 настоящего Закона, в том числе при подсчете голосов избирателей на избирательном участке, установления итогов голосования в территорильно избирательном округе.

Как сообщал УНН, в указанное время в Украине не открыто 7 избирательных участков.

Напомним, в Харьковской области два участка открылись с задержкой.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Луцк и Волынь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.