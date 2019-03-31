Пограничники усилили морскую охрану

КИЕВ. 31 марта. УНН. Морская охрана с целью контроля за соблюдением пограничного законодательства, режима государственной границы, обеспечения во внутренних водах и территориальном море Украины режима судоходства, усилила свое присутствие в зоне ответственности путем увеличения задействованного в службе корабельно-катерного состава. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Для патрулирования Черного и Азовского морей, реки Дунай назначено восемь тактических групп, обеспечивающих контроль за рейдовыми стоянками украинских портов, отслеживать соблюдение законодательства Украины в ее прилегающей зоне, в исключительной (морской) эконом зоне судами заграничного следования и внутреннего сообщения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пребывание корабельно-катерного состава на службе в море организовано таким образом, чтобы в сменно-вахтовый способ обеспечить качественное выявление и отслеживание обстановки вокруг стратегических объекте, а именно - портов, нефтяных терминалов и т.д., предохраняя создания провокаций, диверсионных и других незаконных действий, в частности в день выборов в стране.

Морская охрана усилила свое присутствие в зоне ответственности путем увеличения задействованного в службе корабельно-катерного состава

Как сообщал УНН, реагировать на нарушения во время выборов, 31 марта, в Украине будут 4,5 тыс. следственно-оперативных групп Национальной полиции.