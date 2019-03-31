До сих пор не работает один избирательный участок - ЦИК

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине в день выборов, 31 марта, до сих пор не работает один избирательный участок в Одесской области. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Уже есть информация, что, по сути, один только избирательный участок, в отношении которого мы будем принимать решение, имеет проблемы, все остальные уже работают", - отметила глава ЦИК.

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По ее словам, жители Измаила обязательно получат возможность и осуществят свое волеизъявление, когда откроется участок.

В пресс-службе МВД также отметили, что по состоянию на 11:00 остается неоткрытым один избирательный участок в Одесской области. "Номера печатей не соответствуют номерам участков (ожидаются разъяснения ЦИК)", - указали в МВД.

Напомним, ранее УНН сообщал, что по состоянию на 10:00 оставался неоткрытым один избирательный участок в Одесской области.

В полицию по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, когда в Украине проходят президентские выборы, поступило 151 сообщение о нарушениях, связанных с избирательным процессом, больше всего - связанные с незаконной агитацией и фотографированием бюллетеней. По одному факту начато уголовное производство.