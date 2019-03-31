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В Белой Церкви наблюдатель сорвал с урны пломбу

В Белой Церкви наблюдатель сорвал с урны пломбу

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КИЕВ. 31 марта. УНН. На одном из избирательных участков официальный наблюдатель сорвал пломбу с урны для голосования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Установлено, 55-летний местный житель сорвал пломбу с урны для голосования, объясняя свои действия тем, что изъявил желание проверить пломбу на прочность", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас следователи документируют правонарушения и впоследствии окажут соответствующую правовую оценку.

Отмечается, по состоянию на 10:00 в полицию столичной области поступило 9 сообщений от граждан.

"По мнению заявителей, печати не отвечают на урнах, члены избирательных комиссий с бюллетенями не приезжают в прикованных к постели больных людей, чтобы те проголосовали по месту жительства. Также выявлены правонарушения по размещению агитации на избирательных участках", - добавили в полиции.

Как сообщал УНН, вчера, 30 марта, в окружном избирательном участке № 124 (Червоноград, Сокальский район, часть Каменка-Бугского района) заменили голову участковой избирательной комиссии за открытие уголовного производства.

Напомним, на Волыни наблюдателя Гражданской сети ОПОРА не допустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии на участке № 070091, которая находится в с. Новостав Гороховского района.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Белая Церковь
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