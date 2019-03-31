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Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
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Явка избирателей на 11 часов составила 5,5%

Явка избирателей на 11 часов составила 5,5%

КИЕВ. 31 марта. УНН. Явка избирателей в ходе голосования за президента Украины по состоянию на 11:00 утра 31 марта составила 5,5%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает УНН.

Согласно данным сайта ЦИК, пока активность избирателей составила уже 5,5% избирателей в Украине.

При этом Центризбирком пока не приводит данных из областей.

Напомним, в Украине в день выборов, 31 марта, до сих пор не работает один избирательный участок в Одесской области.

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В полицию по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, когда в Украине проходят президентские выборы, поступило 151 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом, юольше всего - связанные с незаконной агитацией и фотографированием бюллетеней. По одному факту начато уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, голосование
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