Явка избирателей на 11 часов составила 5,5%

КИЕВ. 31 марта. УНН. Явка избирателей в ходе голосования за президента Украины по состоянию на 11:00 утра 31 марта составила 5,5%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает УНН.

Согласно данным сайта ЦИК, пока активность избирателей составила уже 5,5% избирателей в Украине.



При этом Центризбирком пока не приводит данных из областей.



Напомним, в Украине в день выборов, 31 марта, до сих пор не работает один избирательный участок в Одесской области.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Выборы президента: самое важное (трансляция)



В полицию по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, когда в Украине проходят президентские выборы, поступило 151 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом, юольше всего - связанные с незаконной агитацией и фотографированием бюллетеней. По одному факту начато уголовное производство.



