Аваков задекларировал миллионную прибыль, вина и антиквариат

КИЕВ. 31 марта. УНН. Согласно ежегодной декларации, министр внутренних дел Арсен Аваков в прошлом году получил почти 1 млн грн зарплаты и еще 4,8 млн грн дивидендов, также он обладает значительной коллекцией вин, картин, монет и имеет несколько антикварных изделий. Об этом свидетельствуют данные из ежегодной декларации Авакова в Едином госреестре, передает УНН.

Согласно декларации, заработная плата министра за прошлый год составила 919,2 тыс. грн, еще 67 тыс. глава МВД отметил как роялти, полученные от издательства "Фолио", около 250 тыс. грн чиновник получил в виде процентов по вкладам в "Ощадбанке", более 4,8 млн грн Аваков задекларировал как дивиденды, полученные от итальянской фирмы "Авиталия".

Кроме того, на его счету в "Государственном экспортно-импортном банке" - 1,25 млн грн, в "Ощадбанке" - около 660 тыс. грн, 148,2 тыс. евро в итальянском банке, еще 200 тыс. грн министр держит в виде активов в драгоценных металлах.

Наличными глава МВД держит 14 тыс. грн, 10 тыс. долларов, 55 тыс. евро, 1900 канадских долларов (около 40 тыс. грн), 96 тыс. японских иен (около 25 тыс. грн), 4,5 тыс. фунтов стерлингов (около 160 тыс. грн) и 300 австралийских долларов (примерно 6 тыс. грн).

Кроме того, у семьи Авакова есть две квартиры в Харькове площадью 657,9 и 70,9 квадратных метров, 2 земельных участка в Харьковской области, квартира на 55 квадратных метров в Чугуеве (Харьковская область), в Киеве министр арендует номер в гостинице площадью 77,6 квадратных метров.

Также глава МВД, согласно декларации, оказался большим поклонником искусства, поскольку в его собственности - 26 произведений искусства, среди которых - картины, гравюры, коллекции картин, статуэтки и иконы. Также он задекларировал коллекцию из 24 золотых монет стран Европы и Америки 18-21 вв., коллекцию из 2,6 тыс. медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков территории современной Украины, а также территорий Российской, Австро-Венгерской, Римской империй 2 в. до н.э. - 20 в. н.э., 3 антикварных изделия, 2 коллекции марок, коллекция иностранных вин из 741 бутылки, трое часов, мебель, коллекцию оружия, многочисленные ювелирные изделия и 4 шубы у жены.

Стоит отметить, что согласно декларации, семья министра не имеет собственных транспортных средств.

Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министру внутренних дел Арсену Авакову по непредставлению в Верховную Раду Украины представления об увольнении главы МВД.