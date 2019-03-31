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На одном из участков Днепропетровской области зафиксирована 100% явка

На одном из участков Днепропетровской области зафиксирована 100% явка

КИЕВ. 31 марта. УНН. В 10:30 в городе Терновка на специальном избирательном участке № 120947 - 100% явка избирателей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Павлоградский отдел полиции ГУНП в Днепропетровской области.

"Первый участок проголосовала 100%, правонарушений не зафиксировано. В 10:30 в Терновке на специальном избирательном участке № 120947 - 100% явка избирателей", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, явка избирателей в ходе голосования за президента Украины по состоянию на 11:00 утра, 31 марта, составила 5,5%.

Напомним, в полицию по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, когда в Украине проходят президентские выборы, поступило 151 сообщения о нарушений, связанных с избирательным процессом, всего - связанные с незаконной агитацией и фотографированием бюллетеней. По одному факту начато уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Днепр и Днепропетровская область
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