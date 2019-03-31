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Выборы-2019: голосование в посольстве Украины в Польше проходит спокойно

Выборы-2019: голосование в посольстве Украины в Польше проходит спокойно

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КИЕВ. 31 марта. УНН. На избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве с утра воскресенья, 31 марта, когда проходят выборы президента Украины, отмечается высокая активность граждан, голосование проходит спокойно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня утром за рубежом начали голосование на выборах президента Украины. Государственная пограничная служба Украины приняла меры для обеспечения избирательного процесса в представительствах Украины за рубежом, в Республике Польша. Стоит отметить, что с самого утра отмечается высокая активность граждан на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве", - указано в сообщении.

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Сотрудниками Госпогранслужбы в здании посольства, как отмечается, "на должном уровне организовано пропускной режим на избирательный участок с целью предоставления возможности каждому реализовать конституционное право волеизъявления на выборах президента Украины".

"В настоящее время процесс голосования проходит спокойно и организованно", - добавили пограничники.

Голосование продлится с 8 до 20 часов, на избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.

Напомним, выборы президента Украины начнутся в Австралии и завершатся в Сан-Франциско.

Источник: УНН
Теги: выборы, Госпогранслужба, Президент
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