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Незаконная агитация и неточности в списках: полиция отчиталась о ходе выборов в Кировоградской области

Незаконная агитация и неточности в списках: полиция отчиталась о ходе выборов в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 11:00 в полицию Кировоградской области поступило 17 заявлений и сообщений по поводу возможных нарушений избирательного законодательства. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУНП Кировоградской области, передает УНН.

Из них: два сообщения по факту незаконной агитации, семь - о фотографировании бюллетеней, одно - подвоз избирателей, три - неточности в списках избирателей и тому подобное. По всем фактам правоохранители проводят проверки.

Напомним, полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме. Наряды полиции находятся возле каждого из избирательных участков. Также увеличили количество патрулей, их маршруты приблизили к местам проведения голосования.

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По всей территории области создали дополнительные следственно-оперативные группы, которые готовы реагировать на любые факты нарушений избирательного законодательства.

Мониторинг и обобщение информации осуществляет ситуационный центр полиции области.

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Как сообщал УНН, в Кировоградской области все участки открылись вовремя.

Источник: УНН
Теги: выборы, полиция, нарушение, Кропивницкий и Кировоградщина
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