Выборы-2019: поступило 284 заявления о нарушениях, открыто три производства

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 12:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 284 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом, по трем фактам начато уголовные производства. Об этом сообщила заместитель директора Департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая, передает УНН.

"...Что касается выборов по состоянию на 12:00. В полицию поступило 284 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом", - сообщила Навроцкая в Facebook.

Факты в основном связаны с:

Незаконной агитацией - 25;

Подкупом избирателя - 9;

Повреждением бюллетеня - 10;

Фотографированием бюллетеней - 25;

Кражой кабеля - 1;

Попыткой вынесения бюллетеня из участка - 5.

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"По трем фактам начато уголовные производства", - добавила представительница МВД.

По ее словам, это:

Фальсификация избирательных документов (ч. 2 ст. 158-2 УК Украины) в Херсонской области;

Хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК Украины) в Черниговской области;

Нарушение тайны голосования (ч. 1 ст. 159 УК Украины) в Днепропетровской области.

Напомним, выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.

Три социологические центры проведут экзит-пол на выборах 31 марта.