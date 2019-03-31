Пятеро избирателей в Украине уже пытались вынести бюллетени с участка

КИЕВ. 31 марта. УНН. С начала голосования за президента Украины пятеро избирателей по всей стране пытались вынести бюллетени с участков. В МВД ожидают, что таких фактов будет значительно больше. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Часть избирателей - на 11:00 было зафиксировано 5 таких случаев - мы понимаем, что будет больше, поскольку не все прочитали закон и не все понимают, что его надо соблюдать, - у нас пытались вынести бюллетени с собой, взять их на сувенир", - отметил Варченко.



По его словам, это уголовное преступление, которое преследуется законом.



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Напомним, в последний предвыборный день правоохранители в Украине зафиксировали почти полтысячи нарушений избирательного законодательства, в частности, связанного с запретом предвыборной агитации.



В указанное время в Украине не открылось 7 избирательных участков.