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Пятеро избирателей в Украине уже пытались вынести бюллетени с участка

Пятеро избирателей в Украине уже пытались вынести бюллетени с участка

КИЕВ. 31 марта. УНН. С начала голосования за президента Украины пятеро избирателей по всей стране пытались вынести бюллетени с участков. В МВД ожидают, что таких фактов будет значительно больше. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Часть избирателей - на 11:00 было зафиксировано 5 таких случаев - мы понимаем, что будет больше, поскольку не все прочитали закон и не все понимают, что его надо соблюдать, - у нас пытались вынести бюллетени с собой, взять их на сувенир", - отметил Варченко.

По его словам, это уголовное преступление, которое преследуется законом.

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Напомним, в последний предвыборный день правоохранители в Украине зафиксировали почти полтысячи нарушений избирательного законодательства, в частности, связанного с запретом предвыборной агитации.

В указанное время в Украине не открылось 7 избирательных участков.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, нарушение
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