В Донецкой области все участки открылись вовремя - ОПОРА

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Донецкой области все 100% участков открылись для голосования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт организации ОПОРА.

"Все 100% участков (1211) начали свою работу. В этом году мы наблюдаем большой наплыв официальных наблюдателей, среди которых 89 662 - наблюдатели общественных организаций и 2344 - иностранные наблюдатели", - отметила координатор наблюдения ОПОРЫ за выборами в Донецкой области Анастасия Прокопенко.

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В список избирателей в Донецкой области были включены 1435688 избирателей.

"Большее количество людей, которые изменили место голосования - в Донецкой области это 25 458 человек - 90% этих людей появились в последние 2 дня - это было очень большую нагрузку. Поэтому, в случае назначения второго тура, просьба к гражданам - заблаговременно обращаться, ибо трудности с большим наплывом избирателей, заранее не изменили место голосования и затягивали эту процедуру до последнего дня. Ни одна категория избирателей, имеющих право голоса, не были ограничены или лишены права голоса", - во время брифинга ОПОРЫ рассказала начальница отдела ведения Государственного реестра избирателей Донецкой ОГА Руслана Шевцова.

По Донецкой области от Гражданской сети ОПОРА сосредоточено 80 краткосрочных наблюдателей, которые находятся также и на специальных участках.

Как сообщал УНН, в Киевской области все участки открылись вовремя, кроме одной в Васильковском районе, из-за отсутствия некоторой избирательной документации.

Напомним, во Львове все избирательные участки открылись вовремя.