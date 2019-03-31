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По состоянию на 12:00 участок в Одесской области все еще не работает

По состоянию на 12:00 участок в Одесской области все еще не работает

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 12:00 один участок в Одесской области (город Измаил) все еще не работает. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"На 12:00 остается неоткрытым один участок в Одесской области - там какие-то проблемы со совпадением номеров печатей", - отметил Шевченко.

По его словам, также сегодня зарегистрировано хулиганство на участке в городе Борзна Черниговской области, где лицо пыталась поджечь кабинку для голосования.

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Напомним, ранее сообщал УНН, что по состоянию на 10:00 оставалась неоткрытой один избирательный участок в Одесской области.

Всего в указанное время в Украине не открылось 7 избирательных участков.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, нарушение
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