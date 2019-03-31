Женщина украла паспорт брата в день выборов

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черновцах женщина украла паспорт у брата. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Черновицкой области, передает УНН.

"В 9:03 в полицию обратился 40-летний житель областного центра и пожаловался на родную сестру, которая отняла у него паспорт гражданина Украины. Выехав по указанному адресу, следственно-оперативная группа Садгорского отделения полиции установила, что женщина не возвращает брату документ из-за долговых обязательства. Полицейские провели с родственниками профилактическую беседу и убедили женщину вернуть паспорт", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что по состоянию на 11:00 в полицию Черновицкой области поступило 4 сообщения относительно избирательного процесса. По результатам проверки, информация об агитации на избирательном участке против одного из кандидатов не нашла подтверждения.

Как сообщал УНН, в Черновцах мужчина снимал процесс волеизъявления.

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