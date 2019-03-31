В Донецкой области поступило 15 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 10:30 в полицию поступило 15 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Они касались несвоевременного открытия участков, вероятного сбора сведений о результатах голосования избирателей, а также избиения члена комиссии. По всем фактам полиция проводит проверку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.

Так, полиция Великой Новоселки проверяет факт избиения члена участковой избирательной комиссии. Как сообщил заявитель, коллеги из избирательного участка нанесли ему телесные повреждения и разбили камеру. Пострадавший от госпитализации отказался. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

В то же время, житель города Николаевка Славянского района сообщил, что возле избирательного участка находится неизвестный мужчина, который ставит у себя отметки, кто за кого проголосовал.

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Также в полицию Мариуполя поступило сообщение, что избиратель сфотографировал свой бюллетень. По всем обращениям проводится проверка.

Как сообщал УНН, в полицию поступило 284 заявления о нарушениях, открыто три уголовных производства.