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Один из кандидатов в президенты нарушил тайну голосования - МВД

Один из кандидатов в президенты нарушил тайну голосования - МВД

КИЕВ. 31 марта. УНН. Один из кандидатов в президенты Украины во время голосования нарушил требование соблюдения тайны голосования. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал ту вещь, которая может квалифицироваться правонарушением с признаками уголовного преступления, а именно - раскрыл тайну голосования. Закон прямо запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования - не в кабинке для голосования, а еще в помещении", - отметил Варченко.

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При этом он напомнил, что закон запрещает публично отчитываться о результатах своего волеизъявления и показывать свою отметку в избирательном бюллетене.

По его словам, полиция пока квалифицирует это правонарушение со стороны одного из кандидатов и позже даст ему правовую оценку.

Напомним, по состоянию на 12:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 284 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, по трем фактам начато уголовные производства.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, Украина, голосование
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