Международные наблюдатели показали выборы в Украине

КИЕВ. 31 марта. УНН. Международные наблюдатели показали в фотографиях, как проходят президентские выборы в Украине и как они осуществляют наблюдение за ними. Фотографиями они поделились в Twitter, сообщает УНН.

"Миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ на дне выборов в Украине. Сегодня мы все проводим наблюдение. Веду беседу с председателем УИК. Вся команда БДИПЧ по всей стране желает всем украинцам успешных выборов. Кажется, что погода способствует! Не забывайте: голосуйте!" - отметил глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами в Украине Питер Тейлер.

Посольство Германии в Киеве обнародовало фотографии своих наблюдателей, подписав их словами: "Наблюдение за выборами. Сотрудники посольства Германии сегодня также в дороге, в Киеве и других городах, частично с нашими французскими и польскими друзьями. За честные, прозрачные и мирные выборы!".

"Наша делегация Международного фонда избирательных систем (IFES) в Украине сегодня утром проводила наблюдение на четырех избирательных участках. Пока все спокойно и упорядочено", - указала посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф.

"Делегация ГУАМ участвует в наблюдении за выборами Президента Украины", - сообщили в секретариате организации, прикрепив соответствующее фото.

Миссия наблюдения за выборами КАНАДЕМ сообщила, что "краткосрочные наблюдатели миссии Канады проводят наблюдение за голосованием избирателей по месту пребывания в городе Сумы".

Председатель канадской миссии Ллойд Аксуорти наблюдает за выборами в Киеве.

"Команда посольства (Швеция - ред.) на пути к наблюдению за президентскими выборами в Украине сегодня вместе с 70 другими шведскими наблюдателями в различных международных миссиях", - отметил утром посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём.

"Славянск и его более 100 тысяч жителей не голосовали на выборах президента в 2014 году, так как город был захвачен в течение 3 месяцев силами под российским руководством под командованием Стрелкова/Гиркина. Освобожден в июле 14-го. Сцены сегодняшнего плюралистического демократического голосования контрастируют с темными днями", - отметил посол Канады в Украине Роман Ващук.

Напомним, 25 марта ЦИК завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины. Всего зарегистрировано 2344 официальных наблюдателя.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.

По состоянию на 12:00 в полицию поступило 284 заявления о связанных с выборами нарушениях, открыто три производства.