В Одессе председатель избирательной комиссии избил мужчину

КИЕВ. 31 марта. УНН. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в ходе которого председатель избирательной комиссии избил мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

Сообщается, что в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что во время конфликта с председателем избирательной комиссии последний нанес ему телесные повреждения.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

Напомним, в Донецкой области коллеги избили члена избирательной комиссии.

Как сообщал УНН, в Киеве поступило более 20 обращений о нарушениях на выборах.